Sterke stijging Amerikaanse arbeidskosten iets omlaag bijgesteld

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De arbeidskosten in de Verenigde Staten zijn in het tweede kwartaal iets minder hard gestegen dan eerder gemeld, terwijl de productiviteit ook iets minder sterk terugliep. Dit bleek donderdag uit herziene cijfers van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. De arbeidskosten per eenheid stegen in het tweede kwartaal met 10,2 procent op kwartaalbasis, waar aanvankelijk 10,8 procent was gemeld. Vooraf geraadpleegde economen rekenden op kleinere bijstelling tot 10,6 procent. In het eerste kwartaal stegen de arbeidskosten nog sterker, met 12,6 procent. De productiviteit daalde op kwartaalbasis met 4,1 procent, waar het voorlopige cijfer een min van 4,6 procent was. Hier werd gerekend op een bijstelling tot min 4,3 procent. In de eerste drie maanden van het jaar daalde de productiviteit nog forser, met 7,4 procent. Bron: ABM Financial News

