CEO Reckitt stapt eind van de maand op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Laxman Narasimhan stapt per 30 september op als CEO van Reckitt Benckiser. Dit maakte de fabrikant van onder meer Durex en Calgon donderdag bekend. Narasimhan, sinds september 2019 in dienst als topman, besloot dit te doen vanwege persoonlijke en familie-omstandigheden. Hij keert terug naar de Verenigde Staten, waar hij een nieuwe baan kreeg aangeboden. Als opvolger heeft Reckitt gekozen voor Nicandro Durante gekozen, terwijl het bedrijf bekijkt wat de beste oplossing voor de lange termijn is. Durante was eerder CEO bij BAT en inmiddels al zeven jaar onafhankelijk bestuurder bij Reckitt. Het aandeel Reckitt Benckiser daalt donderdag in Londen zo'n 5 procent. Bron: ABM Financial News

