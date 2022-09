Winst Weibo flink onderuit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Weibo heeft in het tweede kwartaal van 2022 flink minder omzet geboekt en zag daardoor de winst ook stevig dalen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Chinese blogbedrijf. In een toelichting wees CEO Gaofei Wang op de impact die de coronacrisis had op het bedrijf. Inmiddels ziet hij de advertentie-inkomsten weer geleidelijk verbeteren. De kwartaalomzet van Weibo daalde met 22 procent op jaarbasis naar 450,2 miljoen dollar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten was de daling 19 procent. De advertentie-inkomsten, die het leeuwendeel van de omzet bepalen, namen met 23 procent af tot 385,6 miljoen dollar. In juni had Weibo 582 miljoen actieve maandelijks gebruikers, circa 16 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De kosten daalden op jaarbasis met 7 procent tot 356,2 miljoen dollar. De operationele winst van Weibo kwam zo uit op 93,9 miljoen dollar met een marge van 21 procent. Een jaar geleden bedroeg het operationeel resultaat nog 100 miljoen dollar meer, namelijk 193,2 miljoen dollar. Netto verdiende Weibo afgelopen kwartaal 28,3 miljoen dollar, of 0,12 dollar per aandeel. Vorig jaar in hetzelfde kwartaal maakte het Chinese social mediabedrijf nog 81,0 miljoen dollar winst. Aangepast voor bijzondere posten bedroeg de winst 109,7 miljoen dollar. Dat is 0,46 dollar per aandeel. Het aandeel Weibo sloot woensdag op de Nasdaq nog 5,4 procent hoger, maar lijkt donderdag ruim 4 procent lager van start te gaan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.