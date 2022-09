AEX fors in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen noteren donderdag richting het einde van de ochtendhandel lager, door aanhoudende vrees voor hoge inflatie, sterke renteverhogingen en een recessie. De AEX index daalde 1,7 procent tot 668,99 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,7 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 1,5 procent. “De Europese aandelenmarkten beginnen de dag met een verkoopgolf", stelde analist Salah-Eddine Bouhmidi van IG, die opmerkte dat de futures op Wall Street er niet veel beter uitzien. "Rente, inflatie en recessiezorgen sturen de gedachten van beleggers en leiden tot scepsis op de markt", aldus Bouhmidi. Diverse economische cijfers uit de eurozone bevestigden het beeld.



De industrie van de eurozone bleek in augustus nog iets sterker te zijn gekrompen dan eerder gedacht, volgens cijfers van Markit. De index werd bijgesteld van een voorlopig cijfer van 49,7 naar 49,6.

De Nederlandse industrie boette aan kracht in, maar groeide nog wel, met een cijfer van 52,6, tegen 54,5 in juli. Eerder op de dag bleek dat de Chinese industrie krimp liet zien, terwijl de Japanse industrie de groei zag afnemen. De Duitse detailhandelsomzet steeg in juli wel sterker dan verwacht. De olieprijs daalde licht. Een oktober-future West Texas Intermediate daalde 0,9 procent tot 90,84 dollar, terwijl Brent-olie 1 procent goedkoper werd op 96,88 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0034. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0045 op de borden. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden alle 25 aandelen in het rood. ArcelorMittal was de sterkste daler, met 5,8 procent. Ook vastgoedfonds Unibail-Rodamco, gevoelig voor de winkelbereidheid van consumenten, verloor fors. Het aandeel daalde 4,3 procent. Halfgeleiderbedrijven ASMI, BESI en ASML verloren rond 3 procent. In de voedingsindustrie waren Ahold Delhaize en Unilever onder de bedrijven die het minst inleverden. Ook Wolters Kluwer wordt vanouds als defensief aandeel gezien. Het aandeel boekte een kleine min van 0,3 procent, na een koersdoelverhoging door Kepler Cheuvreux. DSM rondde de desinvestering van Protective Materials en de overname van Prodap af. Het aandeel verloor bijna 3 procent. De grootste stijger in de Midkap-index was InPost, met een koerswinst van 10 procent na sterke groeicijfers. De pakketvolumes waren beter dan voorzien, zei Jefferies. De andere Midkap-fondsen stonden veelal lager. Basic-Fit was de sterkste daler met ruim 5 procent. Uit de grondstoffensector waren kunstmestproducent OCI, oliedienstverlener Fugro, metaalspecialist AMG en staalfabrikant Aperam sterke dalers. In de AScX-index won TomTom 2,6 procent na een deal met Hyuandai. De Koreaanse autofabrikant gaat standaard Tomtom-apparatuur en navigatiekaarten installeren in al zijn Europese auto's, niet alleen van het premium-merk Genesis, maar ook van de merken Hyundai en Kia. Eurocommercial Properties was de sterkste daler, om dezelfde reden als sectorgenoot Unibail-Rodamco. Bron: ABM Financial News

