Valuta: euro rond pariteit

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag nog altijd rondom pariteit in een markt die onzeker is en de dollar als veilige haven aantrekkelijk maakt.

"De Amerikaanse munt blijft erg gewild", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Er hoeft maar iets ten nadele van de eurozone of ten voordele van de Amerikaanse markt naar buiten te komen en de dollar wint aan kracht. Daarmee is het neerwaartse potentieel voor de euro en het opwaartse potentieel voor de dollar aanzienlijk. Ondertussen is een verhoging van de rente met 75 basispunten door de Europese Centrale Bank volgende week geheel ingeprijsd." Volgens Van der Meer had de euro nog veel verder onder druk gestaan als de ECB niet verder zou gaan dan een verhoging met 50 basispunten.

Van der Meer verwacht dat deze week de aandacht vooral uitgaat naar het banenrapport van de Verenigde Staten over augustus, en volgende week naar cijfers over dienstensector uit de belangrijke economieën. Daarna staan de rentebesluiten van de centrale banken centraal.

Vandaag kwam een aantal definitieve cijfers van de verschillende industrieën in de eurozone naar buiten. De industrie in Frankrijk liet onverwacht een groei zien, maar voor Duitsland en de eurozone als geheel werd een krimp gemeld over augustus.

De werkloosheid van de muntunie over juli daalde bovendien van 6,7 naar 6,6 procent.

In de Verenigde Staten verschijnen vanmiddag de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op 245.000 tegen 243.000 een week eerder. Verder zullen de twee inkoopmanagersindices voor de industrie van ISM en Markit de aandacht trekken. In de tweede helft van de middag volgen dan nog de bouwuitgaven over juli.

Er is vandaag één spreker en dat is Raphael Bostic, de voorzitter van de Fed van Atlanta.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0038 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8655 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,1 procent tot 1,1599 dollar.