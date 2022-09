Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft donderdag het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 92,00 naar 103,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Conor O'Shea van Kepler merkte op dat uitgevers op de beurs goed bleven liggen, ondanks de turbulentie op de aandelenmarkten. Bovendien verhoogden analisten dit jaar hun ramingen voor de winst per aandeel voor uitgevers, ondanks dat de gestegen kapitaalkosten op de waardering drukken. Bovendien hebben uitgevers weinig last van de hogere inputkosten, in tegenstelling tot veel andere marktpartijen, waaronder producenten van consumentengoederen, aldus Kepler. Het aandeel Wolters Kluwer daalde donderdag met 0,6 procent tot 96,86 euro. Bron: ABM Financial News

