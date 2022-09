Nvidia onder druk na beperkingen op verkoop datacenters in China Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Nvidia daalde donderdag voorbeurs nadat de specialist in grafische chips bekendmaakte dat de Amerikaanse regering de verkoop van datacenters door Nvidia in China wil beperken. De Amerikaanse regering heeft nieuwe licentie-eisen gesteld voor de zogenoemde geïntegreerde circuits A100 en de aankomende H100, de best presterende producten van Nvidia voor dataservers - voor de verkoop aan China en Rusland. Dat bleek uit een melding aan de beurswaakhond SEC. Nvidia verwacht voor dit kwartaal een omzet van 400 miljoen dollar uit de verkoop van datacenters aan China. De nieuwe licentieregels kunnen een impact hebben op deze verwachting, zo merkte Nvidia op. Het Amerikaanse bedrijf verkoopt momenteel niet aan Rusland. "We werken met onze klanten in China om aan hun geplande of toekomstige aankopen te voldoen met alternatieve producten en zullen mogelijk licenties aanvragen waar vervangende producten niet volstaan", zei een woordvoerder van Nvidia in een verklaring per email. Het aandeel Nvidia daalde donderdag voorbeurs met 5,2 procent. Het aandeel werd dit jaar al de helft minder waard door uitdagingen in de verkoop van microchips voor games, waar Nvidia de meeste omzet vandaan haalt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.