Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Azerion

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor Azerion verlaagd tot 7,90 euro bij handhaving van het advies op Neutraal. Analisten van de Zwitserse zakenbank verlaagden de ramingen voor de omzetverwachtingen dit jaar en in 2023 licht, vanwege een uitdagender macro-economisch klimaat. Het bedrijf is diverse initiatieven gestart om de winstgevendheid aan te jagen, maar door de huidige uitdagingen paste Credit Suisse de ramingen voor de aangepaste EBITDA met 3 procent neerwaarts bij voor 2022 en met 4 procent voor volgend jaar. Vanwege enkele eenmalige kosten en een beperkte toename van het aantal uitstaande aandelen, gingen de ramingen van Credit Suisse voor de winst per aandeel met 52 procent omlaag voor 2022 en met 10 procent voor volgend jaar. Zodoende kwam de bank tot een lager koersdoel. De halfjaarresultaten van Azerion lieten een sterke omzetgroei zien, naast een verbetering van de brutomarge. Desondanks werd de omzetoutlook gehandhaafd. De doelstelling van een hoge dubbelcijferige groei van de EBITDA-marge op korte termijn lijkt daarbij dit jaar niet te worden gehaald, zo waarschuwde Credit Suisse. Het aandeel Azerion leverde donderdagochtend 5,1 procent in op 6,64 euro. Bron: ABM Financial News

