TomTom standaard in alle Europese auto's Hyundai en Kia

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hyundai Motor gaat al zijn auto's in Europa standaard uitrusten met TomTom-technologie. Dat maakten de twee bedrijven donderdag bekend. De samenwerking strekt zich uit over alle voertuigen van de merken Genesis, Hyundai en Kia in Europa. Deze auto's krijgen de kaarten en real-time verkeersinformatie van TomTom ingebouwd in het dashboard. Tot dusverre gold dit alleen voor auto's van Hyundai's premium-merk Genesis. Ook een TomTom-kaart die de opties voor geautomatiseerd rijden in Hyundai-auto's verbetert is onderdeel van het standaardpakket. Bron: ABM Financial News

