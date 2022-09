AEX start september vermoedelijk in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,7 procent.

Woensdag koerste de AEX al 1,5 procent lager op 680,31 punten na somber stemmende economische cijfers. De maand augustus werd daarmee afgesloten met een verlies van 6,8 procent op maandbasis.

Onder meer een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse loonstrookjesverwerker ADP en zeer hoge inflatiecijfers uit Europa wogen op het sentiment.

De AEX index opende woensdag nog wel in het het groen, maar gaf net als een dag eerder gedurende de handelsdag steeds meer terrein prijs. Wall Street onderging woensdagavond eenzelfde lot en sloot rond de laagste stand van de handelsdag met een verlies voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 0,8 procent. De S&P koerste voor de vierde achtereenvolgende handelsdag lager en sloot augustus af met een verlies van 4,2 procent.

Het negatieve sentiment van de afgelopen twee weken volgde op een zomerrally die onder meer werd ingegeven door de hoop dat vooral de Amerikaanse Federal Reserve de rente minder snel zal verhogen, na cijfers uit de VS die wezen op een afkoelende inflatie.

Opmerkingen van centraal bankiers van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank in de afgelopen dagen wijzen er echter op dat de rente voorlopig voortvarend zal worden verhoogd. De recessievrees onder beleggers is daardoor flink toegenomen.

In Azië werd vanochtend bekend dat volgens cijfers van Markit de Chinese industrie in augustus is gekrompen, na een bescheiden groei in juli. De index die de activiteit van de industrie van het land meet, kwam in augustus uit op 49,5 tegen 50,4 in juli. In Japan was daarnaast sprake van een groeivertraging.

Later vandaag worden ook de inkoopmanagersindices voor de industrie in Europa en Amerika vrijgegeven.

De beurzen in Sydney, Seoel en Hongkong koersen vanochtend ruim anderhalf procent lager, terwijl de Shanghai Composite vrijwel vlak noteert.

De Amerikaans olie-future noteert daarnaast vanochtend een half procent lager. Woensdag koerste de future al ruim 2 procent lager naar 89,55 dollar per vat. Eind juli noteerde de future nog boven de 100 dollargrens.

"De vertraging van de wereldwijde economische groei gaat gepaard met hernieuwde coronavirusbeperkingen in China, aanhoudende kracht in de Russische export, terugkeer van het aanbod in Libië, het potentieel voor Iran om meer olie op de markt te brengen en de sterkste Amerikaanse dollar in 20 jaar", zei marktanalist Troy Vincent van DTN. "Dat is uiteindelijk wat de olieprijs naar beneden heeft getrokken in augustus", zei hij.

Bedrijfsnieuws

Het Poolse kluisjesbedrijf InPost, met een notering op het Damrak, boekte over het tweede kwartaal bijna een verdubbeling van de omzet, net als over het eerste kwartaal, terwijl het aangepaste EBITDA-resultaat sneller steeg dan een kwartaal eerder.

DSM rondde de desinvestering van Protective Materials af. De verkoop levert DSM 1,35 miljard euro in contanten op, na aftrek van transactiekosten en winstbelasting, en is goed voor een boekwinst van circa 1 miljard euro.

ProRail heeft Arcadis aangesteld om de spoorwegbeheerder te assisteren bij de implementatie van het treinbeveiligingssysteem ERTMS in Nederland.

Ajax bereikte een overeenstemming met Sevilla FC over de huur van Lucas Ariel Ocampos.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,8 procent tot 3.955,00 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 31.510,43 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 11.816,20 punten.