ProRail kiest voor Arcadis

Beeld: Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) ProRail heeft Arcadis aangesteld om de spoorwegbeheerder te assisteren bij de implementatie van het treinbeveiligingssysteem

ERTMS in Nederland. Dit maakte Arcadis donderdag bekend. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Met ERTMS wordt in Europa een verdere digitalisering van de veiligheid op het spoor mogelijk gemaakt. Rond 2050 moet het beveiligingssysteem geïmplementeerd zijn. Bron: ABM Financial News

