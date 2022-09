Ajax huurt Lucas Ocampos van Sevilla FC Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft een overeenstemming bereikt met Sevilla FC over de huur van Lucas Ariel Ocampos. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub met een notering aan het Damrak bekend. De Argentijn wordt gehuurd van de Spaanse club, waar hij op dit moment onder contract staat. De huurovereenkomst kent een looptijd van een seizoen, tot en met 30 juni 2023, en een optie tot koop. Ocampos speelde in de jeugd van River Plate alvorens hij in 2012 uit Zuid-Amerika vertrok. Voordat de Argentijns international in 2019 bij Sevilla FC tekende, speelde hij in Europa bij AC Milan, Genoa, Olympique Marseille en Monaco. Ajax meldde geen financiële details. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.