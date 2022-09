InPost blijft hard groeien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft over het tweede kwartaal bijna een verdubbeling van de omzet geboekt, net als over het eerste kwartaal, terwijl het aangepaste EBITDA-resultaat sneller steeg dan een kwartaal eerder. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van het Poolse kluisjesbedrijf met een notering op het Damrak. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 98 procent tot 1,70 miljard zloty, omgerekend circa 360 miljoen euro, dankzij een sterke groei in Polen en groeiend marktaandeel in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De vergelijkbare omzet, exclusief de overname van Mondial Relay, steeg 23 procent tot 1,05 miljard zloty. Het aangepaste EBITDA-resultaat steeg met 41 procent tot 511 miljoen zloty, dankzij de uitbreiding van het netwerk die de inkomsten sneller liet stijgen dan de kosten. Exclusief overnames verbeterde het resultaat met 12 procent tot 408 miljoen zloty. De volumes groeiden in Polen met 20 procent, in een markt die naar schatting zo'n 7 procent groter werd, stelde InPost. In Frankrijk kromp de markt zo'n 24 procent, terwijl het volume van InPost in deze markt 7 procent steeg. In het VK gingen de volumes met 225 procent omhoog, terwijl de markt met 7 procent kromp. Outlook InPost handhaafde de verwachtingen voor de volumes en marges dit jaar, op basis van het groeiende marktaandeel. Het bedrijf is vol vertrouwen dat die groei zal aanhouden, hoewel het economische klimaat en de lagere consumentenbestedingen de volumegroei van de sector en ook de marges onder druk kunnen zetten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.