Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 26 augustus zijn gedaald met 3,3 miljoen vaten tot 418,3 miljoen stuks.

De benzinevoorraden daalden met 1,2 miljoen vaten tot 214,5 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel stegen met 0,1 miljoen vaten tot 111,7 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 92,7 procent. Dat was 93,8 procent een week eerder.

Olie stond dinsdag al onder druk na een Russisch nieuwsbericht dat OPEC en zijn bondgenoten, bekend als OPEC+, momenteel geen gesprekken voeren over productieverlagingen. De minister van energie van Saoedi-Arabië opperde vorige week de mogelijkheid van verlagingen. OPEC komt op 5 september bijeen.

"De vertraging van de wereldwijde economische groei gaat gepaard met hernieuwde coronavirusbeperkingen in China, aanhoudende kracht in de Russische export, terugkeer van het aanbod in Libië, het potentieel voor Iran om meer olie op de markt te brengen en de sterkste Amerikaanse dollar in 20 jaar", zei marktanalist Troy Vincent van DTN. "Dat is uiteindelijk wat de olieprijs naar beneden heeft getrokken in augustus", zei hij.

Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week zijn gestegen met 600.000 vaten, terwijl de benzinevoorraden met 3,4 miljoen vaten zijn gedaald en de distillaatvoorraden daalden met 1,7 miljoen vaten.

De octoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,3 procent, ofwel 2,09 dollar, lager op 89,55 dollar op de New York Mercantile Exchange.