Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag met nog een paar uur handel te gaan lager.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,3 procent tot 3.976,26 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 31.670,87 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 11.858,32 punten.

Amerikaanse aandelenmarkten hadden woensdag in eerste instantie moeite hun richting te bepalen in afwachting van wat mogelijk de volgende katalysator zou kunnen zijn voor een schommeling in het beleggerssentiment.

"Markten hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de agressieve opmerkingen [van Fed-bestuurders] in Jackson Hole vorige week", zei marktanalist Neil Wilson van Markets.com.

"De S&P 500 ligt nu onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen. De laatste keer dat de index onder dit niveau noteerde, was in april, wat voorafging aan een daling van ongeveer 15 procent", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in augustus beduidend minder dan verwacht is gestegen. Het aantal banen steeg in augustus met 132.000. Er was door economen gerekend op een groei van 300.000 banen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 3,7 procent. De marktindex daalde van 270,1 naar 260,1.

De groei van de economische activiteit in de regio Chicago is in augustus nagenoeg gelijk gebleven. De inkoopmanagersindex van MNI steeg minimaal van 52,1 in juli naar 52,2 in augustus.

De euro/dollar noteerde op 1,0047. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0010 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0012 op de borden.



Olie noteerde woensdag tot 0,8 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en arbeidskosten in het tweede kwartaal, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie en de bouwuitgaven in juli.

Bedrijfsnieuws

Hewlett Packard Enterprise steeg 0,2 procent, na een winststijging. De outlook van het IT-bedrijf was beter dan verwacht.

Hardwarebedrijf HP Inc, de fabrikant van computers en printers waarvan het bovengenoemde HPE werd afgesplitst, meldde juist een lagere omzet. Het aandeel verloor 7,3 procent.

Snap gaat 20 procent van zijn ongeveer 6.400 werknemers ontslaan en schrapt verschillende projecten, vanwege tegenvallende advertentie-inkomsten. Het aandeel steeg 8,6 procent.

Bed Bath & Beyond, recent een zeer volatiel aandeel, stond 21,2 procent lager, na een strategie-update. Het bedrijf werkt aan een grote aandelenuitgifte om de financiële problemen op te lossen. Er worden winkels gesloten in een back-to-basics-strategie, de chief operating officer vliegt eruit en er wordt een CEO gezocht.

Netflix noteerde 2,5 procent hoger. Het bedrijf benoemde twee topmanagers van Snap om een streamingdienst verrijkt met reclames van de grond te tillen.

Chewy verlaagde zijn omzetverwachting en daalde 9,3 procent.