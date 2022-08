Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,1 procent tot 415,12 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,0 procent op 12.834,96 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,4 procent op 6.125,10 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,1 procent lager op 7.284,15 punten. Europese aandelenmarkten stonden woensdag opnieuw lager, nadat sterke Amerikaanse data de verwachting van verdere agressieve renteverhogingen door de Federal Reserve aanwakkerden. "De zomereuforie wordt nog steeds uit de markt geperst, want beleggers zijn voorzichtig geworden door zorgen over de implicaties van de snelle renteverhogingen", schreef marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. Op macro-economisch vlak bleken de consumentenprijzen in de eurozone in augustus met 9,1 procent te zijn gestegen, tegen 8,9 procent in juli. Op maandbasis bedroeg de inflatie 0,5 procent. In Frankrijk koelde de inflatie af tot 5,8 procent, van 6,1 procent in juli. Het aantal werklozen in Duitsland is in augustus ten opzichte van juli verder opgelopen. In augustus liep het voor seizoensinvloeden aangepaste aantal werklozen met 28.000 op, na een toename in juli met 45.000 op maandbasis. In totaal zaten 2,547 miljoen Duitsers thuis. De euro/dollar noteerde op 1,0065. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0013 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen stond er 1,0012 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 1,2 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Bedrijfsnieuws Renault steeg in Parijs bijna 2,0 procent, na het nieuws dat de autoproducent overweegt zijn activiteiten op het gebied van elektrische auto's af te splitsen van de auto's met verbrandingsmotoren. Supermarktreus Carrefour steeg circa 1,0 procent en de Franse bank BNP Paribas won 0,4 procent, terwijl energiebedrijf Totalenergies 3,2 procent verloor. Schneider Electric daalde 3,0 procent. In Frankfurt steeg chemiebedrijf Bayer 1,3 procent, Daimler Truck won 1,6 procent en herverzekeraar Munich Re noteerde circa 1,0 procent hoger. Maaltijdbezorger Hellofresh was met een verlies van circa 3,5 procent de sterkste daler. In Amsterdam vielen de koersen van halfgeleiderbedrijven op. Die van ASML, ASMI en Besi verloren 0,8 tot 2,2 procent in koers, na eerder op de dag juist hoger genoteerde te hebben. ASML kreeg een koopaanbeveling van UBS. Aandelenkoersen van sectorgenoten STMicroelectronics en Infineon daalden respectievelijk 1,5 procent en 2,5 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 3.980,12 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

