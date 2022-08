AEX sluit in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, na somber stemmende economische cijfers.

De AEX sloot 1,45 procent lager op 680,31 punten.

"De beurs glijdt langzaam weg", zei Andre Brouwers van Het Beleggingsinstituut.

De chipspecialisten, zoals ASML, boekten eerder op de dag nog een aardige plus. Maar er was ook slecht nieuws uit Korea, in de vorm van een forse daling van de productie in juli. Uiteindelijk sloot de sector op het Damrak in het rood.

"De reactie van vandaag is verdere ontnuchtering", meende Brouwers. Hij wees op een banenrapport uit de VS die wees op een duidelijke afkoeling van de arbeidsmarkt. "Dat kan geen verrassing zijn."

De beurs heeft volgens Brouwers heel lang gedacht dat het gaat meevallen met de recessie, maar langzaam druppelt het besef door dat het toch niet gaat meevallen.

Zeer hoge inflatiecijfers bevestigden dit woensdag. "De trigger is aardgas, maar er zijn allemaal vertraagde effecten. De keten moet die hogere prijzen doorbelasten, en als bedrijven of bijvoorbeeld tuinders minder gaan produceren, dan zal dit de prijzen ook weer opdrijven."



Brouwers ziet meer problemen opdoemen. "De centrale banken hebben staan snurken door te blijven stimuleren en nu moeten ze snel de rente verhogen. Dit gaat ook weer problemen geven in Zuid-Europa met de hoge staatsschulden. Dat zwarte zwaantje moet nog uit het ei kruipen", waarschuwde Brouwers.

De inflatie in de eurozone steeg in augustus naar 9,1 procent, van 8,9 procent een maand eerder. De kerninflatie, exclusief de volatiele prijzen voor voeding en energie, liep op van 4,0 naar 4,3 procent.

"Opnieuw een forse stijging", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Dit voert de druk op bij de Europese Centrale Bank om de rentes te verhogen."

In Nederland lag de inflatie zelfs nog een stuk hoger, met een stijging van 11,6 procent in juli naar 13,6 procent in augustus.

Een Amerikaans banenrapport van ADP meldde een kleiner dan verwachte groei van de werkgelegenheid. Dit signaal van een afkoelende arbeidsmarkt werd door de markt voorzichtig positief begroet. De bedrijvigheid in de regio Chicago bleef stabiel in augustus.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond 0,9988.

De olieprijzen daalden 1 procent, na een sterkere daling eerder op de dag en een forse correctie op dinsdag. Vanmiddag bleken de Amerikaanse olievoorraden te zijn gedaald met 3,3 miljoen vaten.

Stijgers en dalers

NN Group en UMG gingen aan de leiding met koerswinsten van ongeveer 1,2 en 1,3 procent. Ahold Delhaize profiteerde van een koopaanbeveling van Jefferies en won 0,2 procent.

Bij de halfgeleiders daalden ASML en ASMI rond 1 procent en Besi ruim 2 procent.

Shell gaf bijna 3 procent prijs, nu de olieprijs daalt. Brouwers was skeptisch over de omgeslagen stemming op de energiemarkt: "Als men gaat praten over olie op 50 of 60 dollar, ben je bijna geneigd weer olie te gaan kopen, want zulke onrealistische verwachtingen wijzen vaak op een kentering."

Wolters Kluwer verloor 6 procent. Het databedrijf rondde de intrekking van 5 miljoen eigen aandelen af. Een mooi aandeel, maar nog te hoog geprijsd, meent Brouwers.

In de AMX kon Basic-Fit op bijval van beleggers rekenen met een plus van 2,5 procent, na een rapport van Citigroup, meldde handelaar Bert van der Pol van Today's Group.

Air France-KLM sloot 1,2 procent hoger. De luchtvaarder is samen met partner Delta Air Lines in exclusieve onderhandeling met ITA Airways, het voormalige Alitalia, van de Italiaanse regering. Lufthansa, een andere gegadigde, dreigt daarmee achter het net te vissen.

ASR Nederland verloor bijna 3 procent, maar noteert vandaag ex-dividend.

Onder de kleinere aandelen won Accsys 2,7 procent en Ebusco 2,4 procent.

Beursnieuweling Azerion won 2,9 procent na cijfers. Sectorgenoot CM.com verloor juist 3,7 procent.

Het lokaal genoteerde Dutch Green Business Group heeft de verkoop van ruim 500.000 geverifieerde emissiereducties, zogeheten carbon credits voltooid, en een vooruitbetaling van 500.000 euro ontvangen. Het aandeel DGB steeg meer dan 8 procent.

Wall Street

Bij het sluiten van de Europese aandelenhandel noteerden de Amerikaanse beurzen rond de slotkoersen van dinsdag.