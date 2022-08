Snap ontslaat 20 procent personeel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Snap gaat 20 procent van zijn ongeveer 6.400 werknemers ontslaan en schrapt verschillende projecten, vanwege tegenvallende advertentie-inkomsten. Dit meldde het social mediabedrijf woensdag. Snap, van de sociale-media-app Snapchat, zei woensdag dat het tot nu toe een omzetgroei van 8 procent heeft geboekt in het lopende kwartaal. Dit is lager dan eerder verwacht. Het mediabedrijf waarschuwde het personeel dat het verwacht tot ver in volgend jaar een periode van lage omzetgroei door te maken. "Het is duidelijk geworden dat we onze kostenstructuur moeten verlagen om te voorkomen dat we aanzienlijke aanhoudende verliezen lijden”, zei CEO Evan Spiegel in een bericht aan het personeel. "We moeten nu de gevolgen van een lagere omzetgroei onder ogen zien en ons aanpassen aan de marktomstandigheden”, voegde hij toe. In een poging circa 500 miljoen dollar aan jaarlijkse kosten te besparen, zei Spiegel dat Snap stopt met projecten als Snap Originals en multiplayer-games. Het bedrijf stopt ook met stand-alone apps als Zenly en Voisey. Snap raamt de eenmalige kosten van de nieuwe maatregelen op 110 tot 175 miljoen dollar. Het aandeel Snap noteerde woensdag 9,4 procent hoger. Bron: ABM Financial News

