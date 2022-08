Amerikaanse olievoorraden gedaald

Er worden per dag 1 miljoen vaten uit de strategische reserves door Biden in de markt gebracht.

Deze week dus 7 miljoen vaten plus de afname van de 3.3 miljoen vaten geeft een totale overvraag van ongeveer 10 miljoen vaten.

De strategische voorraad moet weer aangevuld worden.

Dus de vraag zal groot blijven na oktober, want dan stopt het in de markt zetten van de strategische voorraad.

Doel was om de prijs te drukken i.v.m. de midterms verkiezingen die niet in voordeel van Biden uitvallen bij hoge olie prijzen.



De recente daling van Shell van meer dan 7% in 2 dagen moeten winstnemingen of stoploss posities zijn.

De prijs van de olie wordt kunstmatig naar beneden gebracht.