Wall Street opent hoger na zwak banencijfer

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet, na een zwak cijfer over de arbeidsmarkt. Bedrijfsresultaten worden overwegend negatief ontvangen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de opening tot 0,4 procent in het groen en technologiebeurs Nasdaq lijkt 0,8 procent hoger te openen. "De markten zitten nog steeds in de nasleep van de havikachtige uitspraken uit Jackson Hole vorige week", zei Neil Wilson van Markets.com. Hij merkte op dat de S&P500 lager staat dan het gemiddelde van de afgelopen vijftig dagen, wat traditioneel een negatief signaal is. "De vorige keer dat de beurs onder dit niveau zakte, was in april en daarna volgde een daling van ongeveer 15 procent." Beleggers kijken naar arbeidsmarktcijfers die mogelijk een nieuwe draai aan het sentiment kunnen geven. Een eerste indicatie kwam woensdagmiddag van loonstrookjesverwerker ADP, dat meldde dat het aantal banen in augustus met 132.000 steeg, waar economen hadden gerekend op 300.000. Een zwakke arbeidsmarkt kan bijdragen aan een lagere inflatie en zorgen dat de Fed minder agressief het monetaire beleid verkrapt. Vrijdag volgt het officiële Amerikaanse banenrapport voor augustus. Het rapport van ADP week daar in het verleden vaak sterk van af, maar de afgelopen maanden implementeerde ADP een nieuwe methodologie en vandaag werd deze voor het eerst in de praktijk gebracht. De olieprijs daalde verder na de correctie op dinsdag. Een oktober-future West Texas Intermediate werd 2,8 procent goedkoper op 89,06 dollar. Brent-olie werd 2,9 procent goedkoper op 95,09 dollar.



De euro was exact evenveel waard als de dollar, op 1,0000. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0021 op de borden. Bedrijfsnieuws Hewlett Packard Enterprise stond 0,4 procent lager in de elektronische handel, na een winststijging. De outlook van het IT-bedrijf was beter dan verwacht. Hardwarebedrijf HP Inc, de fabrikant van computers en printers waarvan het bovengenoemde HPE werd afgesplitst, meldde juist een lagere omzet. Het aandeel verloor voorbeurs 7 procent. Bed Bath & Beyond, recent een zeer volatiel aandeel, stond 31 procent lager, na een strategie-update. Het bedrijf werkt aan een grote aandelenuitgifte om de financiële problemen op te lossen. Er worden winkels gesloten in een back-to-basics-strategie, de chief operating officer vliegt eruit en er wordt een CEO gezocht. Netflix stond 2 procent hoger voorbeurs. Het bedrijf benoemde twee topmanagers van Snap om een streamingdienst verrijkt met reclames van de grond te tillen. Chewy verlaagde zijn omzetverwachting en stond 10 procent lager in de elektronische handel. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag lager. De S&P500-index daalde 1,1 procent tot 3.986,16 punten, de Dow Jones-index verloor 1,0 procent tot 31.790,87 punten en technologie-index Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.883,14 punten Bron: ABM Financial News

