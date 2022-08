Wolters Kluwer trekt 5 miljoen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft de intrekking van 5 miljoen eigen aandelen afgerond. Dit maakte het databedrijf woensdagmiddag bekend. Daarmee bedraagt het nieuwe aantal uitstaande aandelen Wolters Kluwer 257.516.153. Er worden door Wolters Kluwer nu nog ruim 3,7 miljoen eigen aandelen aangehouden, die in het verleden zijn ingekocht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.