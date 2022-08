Klarna Bank boekt miljardenverlies

(ABM FN-Dow Jones) Klarna Bank heeft in de eerste helft van het jaar een fors verlies geboekt, door hoge kosten van investeringen, overnames, hogere personeelskosten en verliezen op oninbare leningen. Dat maakte de Zweedse verstrekker van kort krediet woensdag bekend.

Het nettoverlies bedroeg 6,2 miljard Zweedse kroon, ofwel circa 580 miljoen euro, tegen een nettoverlies van 1,4 miljard kroon een jaar eerder in dezelfde periode.

De Zweedse bank is in elf nieuwe markten actief geworden sinds het begin van 2020 en hierdoor zijn de kredietverliezen hoger, omdat nieuwe klanten moeilijker te beprijzen zijn dan bestaande. De bank biedt een alternatief voor betalen met een creditcard, door klanten achteraf te laten betalen voor hun aankoop. De kredieten van Klarna hebben een gemiddelde looptijd van veertig dagen.

Topman Sebastian Siemiatkowski erkent dat beleggers inmiddels behoefte hebben aan een terugkeer naar winstgevendheid en wijst erop dat het bedrijf eerder al veertien jaar lang winstgevend was, voor de grote investeringen waardoor het nu onder andere marktleider in de Verenigde Staten is geworden. Het bedrijf heeft al besloten zijn personeel in te krimpen met 10 procent en zegt soms wat minder te gaan uitlenen, vooral aan nieuwe klanten, om de kredietverliezen terug te dringen.

De voorzieningen voor oninbare leningen kwamen uit op 2,9 miljard kroon, of 0,7 procent van de uitstaande kredieten. In de Verenigde Staten daalden de voorzieningen met 30 procent op jaarbasis.

De bruto handelswaarde groeide in de eerste helft van het jaar sterk, met 21 procent tot 396 miljard kroon, terwijl Klarna uitbreidde naar nieuwe markten in Canada, Tsjechië en Griekenland. De fee-inkomsten stegen met 23 procent tot 6,3 miljard kroon en de rentebaten stegen met 15 procent tot 2,2 miljard kroon.

Gezien het economische klimaat is het tijd om te consolideren, stelde het bedrijf. De focus wordt verlegd naar snellere groei in de belangrijkste markten in de VS en Europa met aanzienlijk opwaarts potentieel. De VS zijn de belangrijkste markt, en Klarna is daar marktleider met 30 miljoen gebruikers, voor concurrenten als Affirm en Afterpay. Ook in het Verenigd Koninkrijk timmert Klarna aan de weg.