Bed Bath & Beyond presenteert plannen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Bed Bath & Beyond heeft woensdag zijn plan gepresenteerd om de financiële positie van het bedrijf te versterken. Er is voor 500 miljoen dollar aan nieuwe financiering aangetrokken. Daarvan is 375 miljoen dollar verstrekt door Sixth Street Partners. Verder werd een bestaande kredietfaciliteit uitgebreid, begeleid door zakenbank JPMorgan. Definitieve afronding van deze nieuwe financiering moet nog plaatsvinden, maar Bed Bath & Beyond verwacht dit elk moment. Daarnaast wil Bed Bath & Beyond mogelijk 12 miljoen aandelen verkopen. Daarvoor zijn de plannen ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Het geld zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en het terugbetalen van bestaande schulden. Het aandeel Bed Bath & Beyond boekte medio augustus een enorme koerswinst, toen ook andere zogeheten meme-aandelen weer populair worden. Het aandeel lijkt woensdag 25 procent lager te openen, nadat het dinsdag al 9 procent verloor. Ondertussen werkt Bed Bath & Beyond aan maatregelen om de kosten terug te brengen. Dat zou in boekjaar 2022 de kosten met circa 250 miljoen dollar moeten verlagen. Ook zullen 150 slechtlopende locaties worden gesloten, aldus Bed Bath & Beyond. Het management wordt opgeschud. De chief operating officer en chief stores officer moeten vertrekken en het bedrijf zoekt ook een nieuwe CEO. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.