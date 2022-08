Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag op de laatste handelsdag van de maand in het rood, in afwachting van de Amerikaanse banencijfers over augustus.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,9 procent op 415,70 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,9 procent op 12.829,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,0 procent met een stand van 6.146,82 punten. De Britse FTSE zakte woensdag 1,1 procent naar 7.277,38 punten.

"De markten staan onder flinke verkoopdruk sinds Jerome Powell tijdens zijn toespraak op Jackson Hole zinspeelde op restrictief monetair beleid. Hierdoor lopen de rentes stevig op en dit zet aandelen onder druk", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade merkte op dat het vandaag een belangrijke dag is voor beleggers, gezien het ADP-banenrapport in de VS vanmiddag. Aslam verwacht, net als de markt, dat er 300.000 banen bij zijn gekomen. Als dit daadwerkelijk het geval is, dan is de kans groter dat de Fed de rente deze maand met 75 basispunten verhoogt in plaats van met 50 basispunten.

Daarna volgen in de VS dan nog de inkoopmanagersindex van Chicago over augustus en de wekelijkse olievoorraden.

Economen van Deutsche Bank merkten op dat er door de markt inmiddels gemiddeld een rentestand van 3,73 procent wordt verwacht in de VS in december. "Niet eerder dit jaar hielden beleggers zoveel rekening met een agressieve verhoging als nu", aldus Deutsche Bank. En dit is volgens de bank ook terecht.

Ook waren beleggers vanochtend in afwachting van inflatiecijfers uit de eurozone. De consumentenprijzen stegen in augustus volgens voorlopige cijfers met 9,1 procent. Een maand eerder was dat 8,9 procent.

"Opnieuw een forse stijging", aldus Aslam. "Dit voert de druk op bij de Europese Centrale Bank om de rentes te verhogen. De kans is zeer groot dat de centrale bank de rente met 75 basispunten zal verhogen, maar door het cijfer van vandaag wordt een verhoging met 100 basispunten eveneens niet uitgesloten. De Europese Centrale Bank moet in actie komen."

De Franse inflatie over augustus vertoonde op jaarbasis een licht signaal van afkoeling met 5,8 procent tegen de 6,1 procent over juli en een verwachte 6,2 procent. De Duitse werkloosheid over augustus liep op naar 5,5 procent.

Olie noteerde woensdag lager. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 2,5 procent in het rood op 89,31 dollar, terwijl voor een november-future Brent 95,41 dollar werd betaald, een daling van eveneens 2,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,99. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0021 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0019 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt waren de plussen overduidelijk in de minderheid, terwijl de koersdalingen vrijwel in alle gevallen beperkt bleven tot 3,0 procent. In Frankfurt daalde de koers van het aandeel Henkel met 2,8 procent. In Parijs was de koers van het aandeel Totalenergies de sterkste min met een verlies van 3,1 procent. In Londen daalden de koersen van aandelen Shell en BP 2,7 en 2,4 procent.

In Amsterdam vielen de koersen van aandelen van halfgeleiders op. Die van ASML, ASMI en Besi wonnen 1,5 tot ruim 2 procent in koers. ASML kreeg een koopaanbeveling van UBS. Aandelenkoersen van sectorgenoten STMicroelectronics en Infineon wonnen ook, maar deze plussen waren bescheiden van omvang.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P500-index daalde dinsdag 1,1 procent tot 3.986,16 punten, de Dow Jones-index verloor 1,0 procent tot 31.790,87 punten en technologie-index Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.883,14 punten.