Euro cirkelt rond pariteit

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nipt boven pariteit in een markt die zich opmaakt voor nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, waarin het aantal vacatures alleen maar toeneemt, zo bleek dinsdag.

"Voorlopig lijkt vooral het renteverschil tussen de Verenigde Staten en Duitsland bepalend voor de koers van de euro ten opzichte van de dollar", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "In de VS noteert de tienjaarsrente op 3,13 procent, die in Duitsland op 1,54 procent", rekende de analist woensdag voor.

Mevissen schat in dat de markt vooral wacht op het Amerikaanse arbeidsmarktcijfer over augustus van aanstaande vrijdag en dan met name de loonontwikkeling.

De Franse inflatie over augustus vertoonde op jaarbasis een licht signaal van afkoeling met 5,8 procent tegen de 6,1 procent over juli en een verwachte 6,2 procent. De voorlopige inflatie in de eurozone in augustus kwam uit op 9,1 procent tegen 8,9 procent in juli. "Dit betekent wat ons betreft dat de kans toeneemt dat de Europese Centrale Bank de rente in september niet met 50 maar met 75 basispunten verhoogt. Tot nu toe gingen wij uit van een verhoging met 50 basispunten", aldus Mevissen.

De Duitse werkloosheid over augustus liep op naar 5,5 procent.

In de Verenigde Staten volgt vanmiddag de banengroei in augustus in de private sector. Deze rapportage werd door ADP enkele maanden opgeschort, omdat het model een update vereiste. In de prognoses wordt rekening gehouden met een groei van 300.000 banen.

Daarna volgen dan nog de inkoopmanagersindex van Chicago over augustus en de wekelijkse olievoorraden.

Er staan woensdag twee sprekers gepland. De eerste betreft de voorzitter van de Federal Reserve van Cleveland Loretta Mester, de tweede van de Fed van Dallas Lorie Logan.

De euro noteerde woensdag 0,3 procent lager op 0,9991 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8574 Britse pond. Het Britse pond noteerde woensdag vlak op 1,1648 dollar.