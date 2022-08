AEX levert winst weer in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs leverde woensdagochtend de openingswinsten weer in. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,2 procent tot 689,23 punten.

"De markten staan onder flinke verkoopdruk sinds Jerome Powell tijdens zijn toespraak op Jackson Hole zinspeelde op restrictief monetair beleid. Hierdoor lopen de rentes stevig op en dit zet aandelen onder druk", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade merkte op dat het vandaag een belangrijke dag is voor beleggers, gezien het ADP-banenrapport in de VS vanmiddag. Aslam verwacht dat er 300.000 banen bij zijn gekomen. Als dit daadwerkelijk het geval is, dan is de kans groter dat de Fed de rente deze maand met 75 basispunten verhoogt in plaats van met 50 basispunten.

Economen van Deutsche Bank merkten op dat er door de markt inmiddels gemiddeld een rentestand van 3,73 procent wordt verwacht in de VS in december. "Niet eerder dit jaar hielden beleggers zoveel rekening met een agressieve verhoging als nu", aldus Deutsche Bank. En dit is volgens de bank ook terecht.

Ook waren beleggers vanochtend in afwachting van inflatiecijfers uit de eurozone. De consumentenprijzen stegen in augustus volgens voorlopige cijfers met 9,1 procent. Een maand eerder was dat 8,9 procent.

"Opnieuw een forse stijging", aldus Aslam. "Dit voert de druk op bij de Europese Centrale Bank om de rentes te verhogen. De kans is zeer groot dat de centrale bank de rente met 75 basispunten zal verhogen, maar door het cijfer van vandaag wordt een verhoging met 100 basispunten eveneens niet uitgesloten. De Europese Centrale Bank moet in actie komen."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9988. De olieprijzen daalden met 2,3 procent verder tot onder de 90 dollar.

Stijgers en dalers

Besi won 1,5 procent en ASMI 2,4 procent. ASML schreef 2,0 procent bij. UBS verhoogde het advies voor ASML van Houden naar Kopen en het koersdoel ging van 630,00 naar 665,00 euro. UBS meent dat er weinig neerwaarts risico is, ondanks de onzekere tijden.

Shell gaf juist 2,4 procent prijs.

In de AMX kon Basic-Fit op bijval van beleggers rekenen met een plus van 2,4 procent. Fugro steeg ook met 1,4 procent. ASR Nederland daalde met 2,2 procent, maar noteert vandaag ex-dividend.

Onder de kleinere aandelen won Accsys 3,8 procent en Kendrion 1,8 procent. Avantium daalde met 2,3 procent.

Beursnieuweling Azerion maakte een pas op de plaats na cijfers.