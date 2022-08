'Lange termijn Kendrion oogt goed' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor Kendrion op korte termijn zijn wat onzeker, maar op de lange termijn zal het bedrijf profiteren van gunstige trends zoals groene energie en elektrificatie. Dit zegt analist Johan van den Hooven van Edison in reactie op de recente halfjaarcijfers van de specialist in elektromagneten en vooruitblikkend op de beleggersdag op donderdag 8 september. Afgelopen halfjaar vertraagde de omzetgroei. Autonoom steeg die in de eerste drie maanden nog met 9 procent, maar met slechts 2 procent in het tweede kwartaal, "als gevolg van de vele uitdagingen in de markt", meent Van den Hooven. Vooral een zwakke automarkt raakt Kendrion, vindt de analist. "Een sterke autonome omzetgroei in het industriële segment van 16 procent compenseerde voor de krimp van 4 procent bij automotive. Maar de daling van de EBITDA bij automotive van 52 procent kon niet gecompenseerd worden door het hogere resultaat bij de industrie", aldus Van den Hooven. Van den Hooven rekent voor dit jaar op een omzet van 500 miljoen euro met een EBITDA van net geen 57 miljoen euro. In 2023 stijgt dit naar respectievelijk 537 en 70 miljoen euro. "We geloven nog altijd dat Kendrion in staat zou moeten zijn om een versnelling van de omzetgroei te realiseren, naast hogere EBITDA-marges richting de doelstelling van minimaal 15 procent in 2025", aldus Van den Hooven. De analist verwacht niet dat tijdens de beleggersdag deze doelstelling wordt aangepast. Wel denkt de expert van Edison meer inzicht te krijgen in de groeimogelijkheden van de verschillende productlijnen binnen de divisies Industrieel en Automotive en ook van de activiteiten in China. De analist wijst er verder op dat Kendrion in vergelijking tot sectorgenoten tegen een korting van 14 procent noteert. Als de groei bij Kendrion aantrekt en de marges verbeteren, dan zal dit verschil kleiner worden, denkt Edison. Bron: ABM Financial News

