ProRail verlengt samenwerking met Ordina

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) ProRail heeft de samenwerking met Ordina verlengd met tien jaar. Dit maakte de IT-dienstverlener woensdag bekend zonder financiële gegevens te vermelden. Dit betekent dat Ordina de innovatie, ontwikkeling en het beheer van de IT-systemen en applicaties voor haar rekening neemt, waarmee ProRail communiceert met de buitenwereld over het spoornetwerk. Bron: ABM Financial News

