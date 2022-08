'Zuid-Koreaanse chipfabrikanten leveren minder uit' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zuid-Koreaanse chipfabrikanten hebben voor het eerst in bijna drie jaar minder chips verscheept in juli. Dit meldde persbureau Bloomberg woensdag. De verschepingen daalden met 22,7 procent op jaarbasis. In juni was er volgens Bloomberg nog sprake van een stijging met 5,1 procent. Bron: ABM Financial News

