Flinke omzetstijging Almunda Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Almunda Professionals heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer omzet geboekt. Dit maakte het voormalige Novisource woensdagochtend bekend. De omzet van Almunda steeg in het eerste halfjaar van 6,90 naar 12,91 miljoen euro, een stijging van 87 procent. De autonome omzetgroei van Almunda bedroeg 7 procent. De winst voor belasting nam met 83 procent toe van 0,78 tot 1,43 miljoen euro. De nettowinst steeg met 85 procent van 0,61 naar 1,13 miljoen euro. De resultaten van PIDZ, waarin Almunda sinds begin dit jaar een belang heeft, zijn in het eerste kwartaal voor 60 procent en in het tweede kwartaal na contractuele koopprijscorrectie voor 80 procent meegenomen. Almunda merkte op dat Novisource niet in staat was om de goede resultaten van het eerste halfjaar van 2021 vast te houden in de eerste zes maanden van dit jaar, maar dat PIDZ wel een forse groei liet zien. Bij Novisource daalde de omzet met bijna 11 procent tot 6,2 miljoen euro. Het eigen vermogen van Almunda verdubbelde van 5,77 naar 11,74 miljoen euro. Almunda verwacht de sterke groei van omzet en resultaat in de tweede helft van 2022 voort te zetten en rekent op "uitstekende resultaten" in heel het jaar, waarbij de resultaten van het eerste halfjaar in het tweede halfjaar naar verwachting kunnen worden geëvenaard. Ook bekijkt Almunda de mogelijkheden om een nieuwe ‘vertical’ toe te voegen. Indien Almunda een acquisitie doet, zou dat met een kleine emissie van minder dan 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal gepaard kunnen gaan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.