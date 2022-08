Omzet Azerion verdubbelt bijna Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet bijna zien verdubbelen. Dit bleek uit kwartaalcijfers van het digitale entertainment- en mediabedrijf. De omzet kwam uit op 104 miljoen euro tegen 52,7 miljoen euro een jaar eerder, aangejaagd door een combinatie van overnames en autonome groei. De overnames werden volgens het bedrijf in hoog tempo geïntegreerd, waardoor er opwaartse potentie is ten opzichte van de synergievoordelen en productie. Verder zag het bedrijf een hogere omzet bij zowel de divisie Platform als Premium Games. De aangepaste EBITDA kwam uit op bijna 12 miljoen euro, hetgeen 70 procent meer is dan het resultaat een jaar eerder. Azerion profiteerde van een hogere omzet én brutowinstmarge. Het operationele verlies kwam uit op 16,1 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een winst van 1,3 miljoen euro werd geboekt. Onder meer de operationele kosten stegen flink van 15,9 tot 46,5 miljoen euro. CO-CEO Umut Akpinar zei op schema te liggen om dit jaar een omzet te boeken van minstens 450 miljoen euro. Na de eerste zes maanden staat de teller op 198,3 miljoen euro aan omzet. De operationele kasstroom bedroeg 10,9 miljoen euro in het tweede kwartaal en het bedrijf had 183,7 miljoen euro aan schulden per 30 juni. Er zat 39 miljoen euro in kas. Akpinar zei woensdag dat er meer focus komt te liggen op de kosten. Bron: ABM Financial News

