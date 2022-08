Licht herstel AEX voorzien na verliesdag

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,7 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,2 procent lager op 690,31 punten.

De openingsindicatie is positief, ondanks dat de Amerikaanse beurzen dinsdagavond onder druk stonden en ook de Aziatische aandelenmarkten vanochtend in het rood noteren. Wel waren er iets beter dan voorziene Chinese industriecijfers.

Wall Street sloot dinsdag voor de derde handelsdag op rij lager, na opnieuw sterke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal vacatures in juli bleek te zijn gestegen van 11 tot 11,2 miljoen.

Het rapport liet zien dat de verhitte Amerikaanse arbeidsmarkt nauwelijks afkoelt naar een toestand die de inflatiedruk zou verlichten, zeiden Sarah House en Michael Pugliese van Wells Fargo. En dit geeft de Fed munitie om de rente te blijven verhogen. Analisten waarschuwen dat dit geen goed signaal is voor de aandelenmarkten.

Alle drie de Amerikaanse hoofdindices sloten voor het eerst sinds juli onder het vijftigdaags voortschrijdend gemiddelde. De S&P 500 verloor in de laatste drie sessies circa 5 procent aan waarde.

Volgens voorzitter John Williams van de Fed in New York moet de centrale bank de rentes tot ergens boven een niveau van 3,5 procent verhogen om de economie te vertragen. Een dergelijk niveau zou de vraag onder druk moeten zetten en de inflatie omlaag moeten krijgen. Tegelijk wil de Fed de economie "zo sterk mogelijk houden", aldus president Raphael Bostic van de Fed in Atlanta.

"Het agressieve tempo waarin de Fed de rentes dit jaar verhoogt, zorgt ervoor dat de financiële condities in het snelste tempo sinds het faillissement van Lehman Brothers in 2008 verkrappen", waarschuwde Pimco. "Een verdere verkrapping is desondanks nodig in het licht van de extreem hoge inflatie."

"Recessie is de grootste zorg voor veel handelaren en beleggers, aangezien centrale banken over de hele wereld agressiever zijn geworden met betrekking tot hun monetair beleid", vulde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade aan.

De inflatie in Nederland lijkt vooralsnog niet af te koelen. Vanochtend werd bekend dat de consumentenprijzen in augustus met 13,6 procent stegen op jaarbasis, na een inflatie van 11,6 procent in juli.

De olieprijs is dinsdag sterk gedaald, als gevolg van recessievrees. Handelaren hielden echter ook rekening met de kans op een productieverlaging bij de vergadering van grote olieproducerende landen aanstaande maandag.

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 5,5 procent of 5,37 dollar lager op 91,64 dollar op de New York Mercantile Exchange. Analisten verwachten dat het mondiale risk-off sentiment steun zal blijven geven aan de dollar.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0037. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0019 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0020 op de borden.

Bedrijfsnieuws

CSC heeft van een toezichthouder in Nederland toestemming gekregen over de overname van Intertrust. In Nederland moet CSC nog twee goedkeuringen verkrijgen, die van De Nederlandsche Bank en de bewaarder van de Autoriteit Financiële Markten.

Dutch Green Business Group heeft de verkoop van ruim 500.000 geverifieerde emissiereducties, zogeheten carbon credits voltooid, en een vooruitbetaling van 500.000 euro ontvangen. Met de transactie is in totaal 1,7 miljoen euro gemoeid.

Brill heeft in de eerste helft van dit jaar winst geboekt, nadat een jaar eerder nog rode cijfers werden geschreven, dankzij een aanzienlijke groei van de verkoop van eBooks.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index daalde dinsdag 1,1 procent tot 3.986,16 punten, de Dow Jones index verloor 1,0 procent tot 31.790,87 punten en technologie-index Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.883,14 punten.