Fitch verlaagt kredietwaardigheid AkzoNobel

(ABM FN-Dow Jones) Fitch Ratings heeft de kredietwaardigheid van AkzoNobel verlaagd. Dit bleek uit een rapport van de kredietbeoordelaar. Fitch verlaagde de rating voor Akzo van BBB+ naar BBB. De outlook is stabiel, wat de kans klein maakt dat er op korte termijn een verdere verlaging volgt. De kredietbeoordelaar noemde de grootschalige aandeleninkopen door Akzo, overnames van in totaal meer dan 400 miljoen euro per jaar in 2022 en 2023 en zwakkere vooruitzichten voor de EBITDA, terwijl de grondstoffenprijzen stijgen en de wereldwijde economie vertraagt. Bron: ABM Financial News

