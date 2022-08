Beursblik: degelijke halfjaarresultaten NX Filtration Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft in de eerste helft van dit jaar degelijke resultaten geboekt. Dit oordeelden analisten van Berenberg woensdag in een rapport. De omzet trok met 188 procent fors aan, maar lag met 3,7 miljoen euro wel 3 procent onder de ramingen van Berenberg. De omzet werd vooral aangejaagd door de industriële tak. Belangrijker is volgens de analisten dat NX vooruitgang blijft boeken, vooral met pilotprojecten die de toekomstige omzetgroei moeten aanjagen. In de eerste jaarhelft werden 11 pilotprojecten omgezet naar volledige projecten, waarvan 7 projecten terugkerend zijn. "Dat is positief", oordeelden de analisten. In een toelichting aan analisten handhaafde NX de outlook voor de korte en middellange termijn, met een focus op de sterke marktvraag en de bouw van een megafabriek. De nieuwe fabriek wordt groter dan gepland en dit kan een indicatie zijn dat NX anticipeert op een groter dan verwachte vraag op middellange termijn, aldus Berenberg. De zakenbank handhaafde het koopadvies op NX met een koersdoel van 16,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 10,50 euro. Bron: ABM Financial News

