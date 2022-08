DGB ontvang vooruitbetaling van half miljoen euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Dutch Green Business Group heeft de verkoop van ruim 500.000 geverifieerde emissiereducties, zogeheten carbon credits voltooid, en een vooruitbetaling van 500.000 euro ontvangen. Dit maakte DGB woensdagochtend bekend. Met de transactie is in totaal 1,7 miljoen euro gemoeid. De verkoop werd al op 13 juli van dit jaar aangekondigd. Bron: ABM Financial News

