Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 85 punten voor de Duitse DAX, een plus van 26 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 21 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend lager, nadat de markt enkele dagen nodig had om de heldere stellingname van de Federal Reserve te absorberen.

Eerder op de dag stonden de meeste beurzen nog op winst. "Koopjesjagers meldden zich alweer snel", verklaarde investment manager Simon Wiersma van ING de aanvankelijke beweging omhoog. In de voorgaande dagen stonden de beurzen juist flink onder druk, na de havikachtige speech van Fed-voorzitter Jerome Powell afgelopen vrijdag in Jackson Hole.

"Het kwartje is eindelijk gevallen dat de Federal Reserve bereid is een recessie te riskeren om de inflatie onder controle te krijgen", zo concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De boodschap van Powell afgelopen vrijdag kon niet duidelijker zijn."

Hoewel er signalen zijn dat de aandelenmarkten stabiliseren, zal de druk op de beurzen volgens analisten van SEB dan ook nog wel even aanhouden na de havikachtige houding van niet alleen de Fed, maar ook van de ECB.

"De aandacht is nu gericht op het Amerikaanse banenrapport van vrijdag, waarin tekenen van een oververhitte arbeidsmarkt de kans vergroten op meer renteverhogingen", aldus SEB.

Ook vanuit Amerika klinken waarschuwende geluiden. "De koersen zullen in een grote bandbreedte blijven met zeer gewelddadige uitschieters naar beide kanten", voorspelde John Kolovos, technisch analist bij Macro Risk Advisors. Het rentebesluit van de Fed op 20 september zal bepalend worden voor de richting, denken sommige analisten.

Er was dinsdag ook economisch nieuws. De inflatie in Duitsland liep op naar een recordniveau van 7,9 procent in augustus.

Oekraïne is een offensief begonnen tegen de Russische bezetting van de zuidelijke regio Kherson, maar het zal een traag offensief zijn met beperkte middelen, zei een woordvoerder. Het Russische leger heeft na een invasie dit voorjaar grote delen van oost- en zuid-Oekraïne bezet.

De olieprijs daalde fors. Volgens Tom Seng van de Universiteit van Tulsa speelden technische factoren een rol, zoals de doorbraak van een weerstandsniveau en een terugkeer naar het achtdaagse voortschrijdende gemiddelde.



Bedrijfsnieuws

Het Franse energiebedrijf Engie meldde dat het per direct minder aardgas krijgt aangeleverd van de Russische gasleverancier Gazprom. Volgens Engie is er een geschil over contracten. Het aandeel zakte tegen het einde van de handelsdag weg en sloot 0,7 procent lager.

Banken wonnen terrein. BNP Paribas en ING wonnen zo'n 1,5 procent en Deutsche Bank bijna 2 procent. Volgens analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote is er geen sterke basis voor bankaandelen om de koerswinsten uit te breiden. Lager dan voorspelde inflatiecijfers uit Spanje en Duitsland boden dinsdag wel wat steun, nadat bankaandelen eerder inleverden op de uitspraak van Powell dat de rente verder omhoog moet om de inflatie te bedwingen. Ozkardeskaya is niet optimistisch over de middellange termijn voor de banken.

In Frankfurt won Infineon bijna 3 procent en in Parijs steeg STMicroelectronics een half procent. De Amsterdamse halfgeleiderbedrijven leverden de forse koerswinsten van eerder op de dag echter in en sloten lager, met een verlies van ruim een procent voor ASMI. ASML daalde 2,5 procent.

Er klonken dinsdag ook sombere geluiden over de sector. Toeleveranciers voor grote chipfabrikanten Taiwan Semiconductor Manufacturing en Renesas Electronics hebben gewaarschuwd dat de voorraden te hoog zijn. Analog Devices meldde dat er orders zijn geannuleerd en Citigroup verwacht dat er meer van dit soort berichten van halfgeleiderbedrijven zullen volgen.

Euro STOXX 50 3.561,92 (-0,24%)

DAX 12.961,14 (+0,53%)

CAC 40 6.210,22 (-0,19%)

FTSE 100 7.361,63 (-0,88%)

SMI 10.884,95 (-0,11%)

AEX 690,31 (-1,15%)

BEL 20 3.692,34 (-0,35%)

FTSE MIB 21.825,22 (-0,08)

IBEX 35 7.979,80 (-0,12%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen leverden dinsdag hun aanvankelijke winst in en sloten lager, na cijfers die wezen op een nog altijd sterke arbeidsmarkt. De olieprijs ging hard omlaag.

Het was de derde verliesdag op rij na de havikachtige toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve vrijdag.

De beurzen veerden dinsdag aanvankelijk op, maar nadat bleek dat het aantal vacatures in juli nauwelijks steeg, van 11,0 tot 11,2 miljoen, kwam de klad er weer in.

Het rapport liet zien dat de verhitte Amerikaanse arbeidsmarkt nauwelijks afkoelt naar een toestand die de inflatiedruk zou verlichten, zeiden Sarah House en Michael Pugliese vamn Wells Fargo.

Het consumentenvertrouwen van Conference Board verbeterde bovendien fors in augustus, tot 103,2, van 95,3 in juli, wat de Fed ook niet direct veel voorzichtiger zal maken.

Powell maakte vrijdag duidelijk dat de Fed vastbesloten is om het monetaire beleid agressief door te zetten, zelfs als de Amerikaanse economie daardoor pijn zou ondervinden.

"Recessie is de grootste zorg voor veel handelaren en beleggers, aangezien centrale banken over de hele wereld agressiever zijn geworden met betrekking tot hun monetair beleid", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Dinsdag daalden de langlopende Amerikaanse rentes licht. De tienjaarsrente noteerde op 3,12 procent en de 30-jarige variant op 3,25 procent. De tweejarige rente steeg naar 3,45 procent.



Bedrijfsnieuws

Baidu heeft in het tweede kwartaal van 2022 weer zwarte cijfers geschreven, waarmee het de impact van de coronacrisis in China duidelijk wist af te schudden. De resultaten van de Chinese zoekmachine leken beter dan verwacht, maar werden toch afgestraft. Het aandeel daalde 6,5 procent.

Aandelen Twitter sloten 1,7 procent lager. Elon Musk heeft Twitter laten weten dat hij het overnameproces formeel heeft beëindigd. Verder heeft Musk klokkenluider Peiter Zatko gedagvaard als getuige in de overnamerechtszaak. Zatko is het voormalige hoofd van de beveiliging van Twitter en deed recent een boekje open over de tekortkomingen van het social mediabedrijf. Zo zou Twitter bots en nepaccounts niet goed aanpakken en schendt het bedrijf de privacyregels.

Retailer Big Lots steeg 12 procent na beter dan verwachte cijfers.

Best Buy heeft minder omzet en een lager resultaat geboekt, maar deed het beter dan analisten hadden verwacht. De elektronica retailer handhaafde de reeds eerder neerwaarts bijgestelde outlook. Het aandeel klom 1,7 procent.

Bed Bath & Beyond verloor 9 procent, na een koerswinst van 25 procent op maandag en in aanloop naar een strategische update. Het aandeel gaat wild heen en weer dit jaar, terwijl er koortsachtig in wordt gehandeld door individuele beleggers.



S&P 500 index 3.986,16 (-1,10%)

Dow Jones index 31.790,87 (-0,96%)

Nasdaq Composite 11.883,14 (-1,12%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het rood. De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie liet een kleine meevaller zien.

Nikkei 225 28,067,12 (-0,5%)

Shanghai Composite 3.189,26 (-1,2%)

Hang Seng 19.871,00 (-0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0037. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0019 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0020 op de borden.

USD/JPY Yen 138,43

EUR/USD Euro 1,0037

EUR/JPY Yen 138,95

MACRO-AGENDA:

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Augustus (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Juli (NL)

07:00 Consumentenvertrouwen - Augustus (Jap)

08:45 Inflatie - Augustus vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - Juli (Dld)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (Bel)

11:00 Inflatie - Augustus vlpg (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Juni-Augustus (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Augustus (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten