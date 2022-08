HPE boekt meer omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hewlett Packard Enterprise heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet geboekt en houdt vast aan zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Dat maakte het bedrijf dinsdag nabeurs bekend. De omzet steeg met 1 procent tot 7,0 miljard dollar en was daarmee hoger dan de verwachting die het bedrijf had afgegeven voor dit kwartaal. De brutomarge was stabiel op 34,5 procent, ondanks beperkingen in de aanvoerketens en het inflatoire klimaat, meldde HPE. De winst per aandeel steeg 7 procent, vergeleken met een jaar eerder, tot 0,31 dollar. Het aangepaste winstcijfer steeg 2 procent tot 0,48 dollar per aandeel. Outlook HPE rekent om een omzetgroei van 3 tot 4 procent dit boekjaar, aangepast voor valutaschommelingen. Voor het lopende vierde kwartaal van het gebroken boekjaar rekent het bedrijf op een nettowinst per aandeel van 0,32 tot 0,40 dollar, wat het jaartotaal zou brengen op 1,20 tot 1,28 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.