HP boekt minder omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HP Inc heeft in het afgelopen kwartaal, tot en met juli, minder omzet geboekt dan werd verwacht en stelde ook teleur met zijn vooruitblik naar het aankomende kwartaal, nu het bedrijf wordt geraakt door een zwakkere markt voor personal computers. De tegenvaller is geen grote verrassing, nadat ook computermakers zoals Dell, Micron, Intel, Nvidia en Western Digital hun verwachtingen neerwaarts bijstelden. Na de resultaten van Dell vorige week ging het aandeel HP ook meteen onderuit. HP boekte een omzet van 14,7 miljard dollar, wat 4 procent minder was dan een jaar eerder. Wall Street analisten rekenden gemiddeld op 15,6 miljard dollar. De winst per aandeel van 1,04 dollar lag wel binnen de bandbreedte van 1,03 tot 1,08 dollar die HP zelf had aangekondigd. HP verkocht 32 procent minder notebooks en 1 procent meer desktops. Per saldo werden er 25 procent minder eenheden verkocht. De divisie zette 10,1 miljard dollar om, waar Wall Street op 11 miljard rekende. Volgens topman Enrique Lores drukt de economische onzekerheid op de koopbereidheid van consumenten. De omzet van de printers daalde 6 procent tot 4,6 miljard dollar, waar de analisten op 4,76 miljard rekenden. Er werden vooral minder printers verkocht aan bedrijven en ook minder inktcartridges. HP rekent voor het lopende kwartaal, dat eind oktober afloopt, op een aangepaste winst van 0,79 tot 0,89 dollar, ruim lager dan de consensusverwachting van 1,04 dollar. De nettowinst zou tussen 0,44 en 0,54 dollar per aandeel moeten uitkomen. Het aandeel daalde nabeurs 3,7 procent. HP kocht opnieuw voor een miljard dollar aandelen in, net als een kwartaal eerder. Het bedrijf kondide in 2020 aan meer dan 16 miljard dollar te willen teruggeven aan aandeelhouders in een geslaagde poging om een vijandig overnamebod van Xerox te dwarsbomen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.