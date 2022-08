Olieprijs daalt sterk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag sterk gedaald, door economische zorgen die de vooruitzichten voor de vraag naar olie vertroebelden. Handelaren hielden ook rekening met de kans op een productieverlaging bij de vergadering van grote olieproducerende landen maandag. De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 5,5 procent of 5,37 dollar lager op 91,64 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit is de laagste stand in ruim een week. Maandag sloot de olieprijs juist op het hoogste niveau van de afgelopen maand, na een sprong omhoog van 4,2 procent. De terugval bevestigt volgens Peter Cardillo van Spartan Capital dat de winsten van maandag "speculatief" waren en dat "de inzet door handelaren op een productieverlaging door OPEC aan het wegebben is." Oliebeleggers vrezen dat de hoge inflatie, die dichtbij dubbelcijferige percentages ligt in veel landen, tot snelle renteverhogingen zal leiden die de economische groei zullen afzwakken en de vraag naar brandstof zullen drukken. Ook waren er dinsdag berichten die zorgen over de aanvoer van olie verlichtten. Zo zei een bron binnen een van de OPEC-delegaties tegen het Russische persbureau TASS dat er momenteel niet over een mogelijke verlaging van de olieproductie wordt gesproken. Dat zette de olieprijs onder druk, zei Phil Flynn van The Price Futures Group. De verkoopgolf van dinsdag kreeg een steun in de rug van onofficiële berichten dat Iran en de Verenigde Staten mogelijk dichtbij een hernieuwing van de nucleaire overeenkomst tussen de twee landen zijn. Een voormalige functionaris van de International Atomic Energy Agency zou hebben gezegd dat er binnen twee of drie weken een akkoord wordt aangekondigd. De oliemarkt zal zich nu gaan richten op de wekelijkse cijfers over de olievoorraden, eerst van API dinsdagavond en dan de officiële cijfers van EIA woensdag. Economen rekenen op een daling van de voorraden ruwe olie met 1,9 miljoen vaten, bij de EIA-cijfers. De voorraden benzine en stookolie zouden ook zijn gedaald. Bron: ABM Financial News

