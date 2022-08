Europese beurzen sluiten overwegend lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend lager gesloten, nadat de markt enkele dagen nodig had om de heldere stellingname van de Federal Reserve te absorberen. De brede STOXX Europe 600 index sloot met een min van 0,7 procent op 419,81 punten. De Duitse DAX leverde een groot deel van de eerdere winst in maar sloot nog wel 0,5 procent in de plus op 12.961,14 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,2 procent tot 6.210,22 punten. De Britse FTSE 100 daalde 0,9 procent naar 7.361,63 punten. Eerder op de dag stonden de meeste beurzen nog op winst. "Koopjesjagers meldden zich alweer snel", verklaarde investment manager Simon Wiersma van ING de aanvankelijke beweging omhoog. In de voorgaande dagen stonden de beurzen juist flink onder druk, na de havikachtige speech van Fed-voorzitter Jerome Powell afgelopen vrijdag in Jackson Hole. "Het kwartje is eindelijk gevallen dat de Federal Reserve bereid is een recessie te riskeren om de inflatie onder controle te krijgen", zo concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De boodschap van Powell afgelopen vrijdag kon niet duidelijker zijn."



Hoewel er signalen zijn dat de aandelenmarkten stabiliseren, zal de druk op de beurzen volgens analisten van SEB dan ook nog wel even aanhouden na de havikachtige houding van niet alleen de Fed, maar ook van de ECB. "De aandacht is nu gericht op het Amerikaanse banenrapport van vrijdag, waarin tekenen van een oververhitte arbeidsmarkt de kans vergroten op meer renteverhogingen", aldus SEB. Ook vanuit Amerika klinken waarschuwende geluiden. "De koersen zullen in een grote bandbreedte blijven met zeer gewelddadige uitschieters naar beide kanten", voorspelde John Kolovos, technisch analist bij Macro Risk Advisors. Het rentebesluit van de Fed op 20 september zal bepalend worden voor de richting, denken sommige analisten. Er was dinsdag ook economisch nieuws. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen bleek in augustus te zijn verbeterd, na drie maanden dalingen. De index steeg van 95,3 naar 103,2 waar economen hadden gerekend op 97,4. Verder liep de inflatie in Duitsland op naar een recordniveau van 7,9 procent in augustus. Oekraïne is een offensief begonnen tegen de Russische bezetting van de zuidelijke regio Kherson, maar het zal een traag offensief zijn met beperkte middelen, zei een woordvoerder. Het Russische leger heeft na een invasie dit voorjaar grote delen van oost- en zuid-Oekraïne bezet. De olieprijs daalde fors. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 5,4 procent in het rood op 91,74 dollar, terwijl voor een november-future Brent 97,85 dollar werd betaald, een daling van 4,9 procent. Volgens Tom Seng van de Universiteit van Tulsa zijn er technische factoren die een rol spelen, zoals de doorbraak van een weerstandsniveau en een terugkeer naar het achtdaagse voortschrijdende gemiddelde. De euro/dollar noteerde op 1,0020. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 0,9999 op de borden.



Bedrijfsnieuws Het Franse energiebedrijf Engie krijgt per direct minder aardgas aangeleverd van de Russische gasleverancier Gazprom. Volgens Engie houdt deze verlaging verband met een geschil over contracten. Het aandeel zakte tegen het einde van de handelsdag weg en sloot 0,7 procent lager. Banken wonnen terrein. BNP Paribas en ING wonnen zo'n 1,5 procent en Deutsche Bank bijna 2 procent. Volgens analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote is er geen sterke basis om de koerswinsten uit te breiden. Lager dan voorspelde inflatiecijfers uit Spanje en Duitsland boden dinsdag wel wat steun, nadat de aandelen van Europese banken eerder inleverden in reactie op de toespraak van Powell, die herhaalde dat de rente verder omhoog moet om de inflatie te bedwingen. Ozkardeskaya is niet optimistisch over de middellange termijn voor de banken. "Donkere wolken pakken zich samen boven Europa aankomende winter." In Frankfurt won Infineon bijna 3 procent en in Parijs steeg STMicroelectronics een half procent. De Amsterdamse halfgeleiderbedrijven leverden de forse koerswinsten van eerder op de dag in en sloten lager, met een verlies van ruim een procent voor ASMI. ASML daalde 2,5 procent. Er klonken dinsdag ook sombere geluiden over de sector. Toeleveranciers voor grote chipfabrikanten Taiwan Semiconductor Manufacturing en Renesas Electronics hebben gewaarschuwd dat de voorraden te hoog zijn. Analog Devices meldde dat er orders zijn geannuleerd en Citigroup verwacht dat er meer van dit soort berichten van halfgeleiderbedrijven zullen volgen.



Tussenstanden Wall Street



De S&P 500 daalde dinsdag 1,0 procent tot 3.989 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent tot 31.848 punten en de Nasdaq stond 1,1 procent op 12.328 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.