Brill boekt winst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brill heeft in de eerste helft van dit jaar winst geboekt, nadat een jaar eerder nog rode cijfers werden geschreven, dankzij een aanzienlijke groei van de verkoop van eBooks. Dat maakte de uitgever dinsdag nabeurs bekend. De omzet steeg met 24 procent tot 23,9 miljoen euro, wat deels te danken was aan overnames en een valuta-effect. De autonome omzetgroei van 12 procent was vooral te danken aan de focus op de verkoop van eBooks, meldde het bedrijf, en dan met name in Noord-Amerika. Een jaar eerder was die autonome groei nog slechts 3,9 procent. Brill lanceerde in het vierde kwartaal van vorig jaar het Brill Book Archive en dat bleek een succes, zei CPO Jasmin Lange. Ook andere digitale producten droegen bij aan het beter dan verwachte resultaat. De divisie eBooks zag de omzet met 40 procent stijgen, terwijl print 7 procent minder omzette. Het operationele resultaat ging van 86.000 euro naar 1,1 miljoen euro en de winst toerekenbaar aan aandeelhouders kwam uit op 906.000 euro, tegen een verlies van 42.000 euro een jaar eerder. Brill kocht in de eerste helft van het jaar Wageningen Academic Publishers, dat jaarlijks zeven tijdschriften en dertig boeken publiceert. In mei en juni droeg de acquisitie 194.000 euro bij aan het resultaat. Ook werd Vandenhoeck en Ruprecht Verlage overgenomen. Outlook Voor het hele boekjaar 2022 zal de groei minder sterk zijn dan de eerste helft, als gevolg van economische en geopolitieke ontwikkelingen, de timing van grote contracten en een zwakkere pijplijn voor de verkoop. Ook de nettowinst over het hele jaar zal "iets lager" zijn dan vorig jaar, door inflatiedruk en eenmalige kosten, aldus Brill. Bron: ABM Financial News

