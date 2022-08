Zwaargewichten trekken Damrak in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd, nadat de winsten tijdens de middagsessie verdampten. Op een slot van 690,31 punten verloor de AEX 1,2 procent.

De handelsdag begon positief, onder meer omdat de obligatierentes daalden, maar marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG Nederland waarschuwde al dat het herstel een "wankele bodem" kende.

De obligatierentes lopen inmiddels weer op. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde rond het slot in Amsterdam op 3,12 procent en de tweejarig variant op 3,46 procent. De Duitse tienjaarsrente liep op naar 1,51 procent.

"Recessie is de grootste zorg voor veel handelaren en beleggers, aangezien centrale banken over de hele wereld agressiever zijn geworden met betrekking tot hun monetair beleid", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, maakte afgelopen week in Jackson Hole duidelijk dat de Fed vastbesloten is om het monetaire beleid agressief door te zetten, aldus Aslam.

De Europese Centrale Bank kwam dinsdag bij monde van DNB-president Klaas Knot met een soortgelijke boodschap. De inflatie in de eurozone heeft nog niet gepiekt en dus moet de ECB krachtig blijven optreden, vindt Knot.

Op macro-economisch vlak ging daarom ook veel aandacht uit naar de Duitse inflatiecijfers. In augustus kwam de inflatie uit op een recordhoge 7,9 procent, nadat in juni en juli juist sprake was van een lichte afkoeling.

Hiermee neemt de druk op de ECB verder toe, aldus econoom Carsten Brzeski van ING, die er nog steeds op rekent dat de centrale bank de rentes volgende week met 50 basispunten verhoogt.

"Zelfs met een dreigende recessie lijkt de ECB bereid om de rentes verder te verhogen", aldus Brzeski.

Verder is het Amerikaanse consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Conference Board in augustus gestegen, na drie maanden van dalingen. Volgens het onderzoeksbureau zijn consumenten iets minder negatief over de inflatie in de VS.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0020. WTI-olie werd ten opzichte van maandag ruim 5 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

Tech was maandag nog de gebeten hond en wist zich vanochtend te herpakken. Toch zakten ASMI en indexzwaargewicht ASML tijdens de middaghandel weer weg, met verliezen van respectievelijk 1,0 en 2,5 procent tot gevolg. Een andere zwaargewicht, Shell, stond onder druk door de flink dalende olieprijzen en verloor meer dan 2,5 procent. Hekkensluiter UMG verloor ruim 3 procent.

Koploper ING steeg bijna 1,5 procent, mogelijk profiterend van de oplopende rentes. De bank meldde ook te stoppen met Yolt.

In de Midkap deden Air France-KLM, ABN AMRO en PostNL goede zaken, met plussen van een procent. Alfen won bijna een half procent na koerssdoelverhogingen van Berenberg en Kempen.

OCI was verreweg de grootste daler in de AMX en leverde ruim 8 procent in. SBM Offshore en Basic-Fit verloren 2,5 tot zo'n 4 procent.

Accsys steeg 3,5 procent bij de kleine fondsen en Avantium ruim 4 procent. Wereldhave, CM.com en Vivoryon leverden in de AScX 2 tot bijna 3 procent in.

Lokaal steeg NX Filtration tot een half procent na het openen van de boeken, wat aanvankelijk nog voor een mooie koersstijging zorgde. In de eerste jaarhelft werd wel een forse omzetgroei gerealiseerd. Envipco daalde zelfs bijna 7 procent, terwijl PB Holding rond de 4 procent won.

Ajax won vorige week nog terrein in afwachting van de monstertransfer van Antony naar Manchester United. De overgang werd dinsdag door de Amsterdamse voetbalclub bevestigd. De Braziliaan vertrekt naar Manchester voor 95 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen kan oplopen naar 100 miljoen euro. Het aandeel Ajax daalde bijna 2 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot duidelijk lager, met verliezen oplopend tot ruim een procent.