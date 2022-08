Consumentenvertrouwen VS veert flink op Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in augustus verbeterd na drie maanden van dalingen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van The Conference Board. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 95,3 naar 103,2. Dat was veel beter dan de 97,4 die door economen was voorspeld. De deelindicator voor de economische verwachtingen voor het komend halfjaar steeg van 65,6 naar 75,1. De deelindex voor de huidige situatie ging in augustus van 139,7 naar 145,4. "Zorgen over de inflatie blijven groot, maar zijn wel iets afgenomen", aldus Lynn Franco van The Conference Board. Bron: ABM Financial News

