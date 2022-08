Pet Supplies Plus kiest voor Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pet Supplies Plus heeft het betaalplatform van Adyen geselecteerd. Dit meldde Adyen dinsdagmiddag zonder financiële details te verstrekken. Adyen zal zowel online als in de fysieke winkels van de dierenspeciaalketen de betalingen gaan afhandelen. Pet Supplies Plus heeft in de VS 230 eigen winkels en 400 franchises. Bron: ABM Financial News

