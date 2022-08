Knot: inflatie eurozone heeft nog niet gepiekt

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in de eurozone blijft nog geruime tijd hoog en dus moet de Europese Centrale Bank krachtig op blijven treden. Dit zei Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, dinsdag in een toespraak in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

In de eurozone kwam de inflatie in juli uit op 8,9 procent. Later deze week volgen nieuwe data. Vanmiddag werd al bekend dat de inflatie in Duitsland in augustus iets harder is opgelopen. Volgens voorlopige cijfers stegen de prijzen op jaarbasis met 7,9 procent. Dat was 7,5 procent in juli.

Knot noemde meerdere factoren die de inflatie hoog houden, waaronder hoge voedsel- en energieprijzen, die weer worden veroorzaakt door de problemen in de aanvoerketen en de Russische invasie van Oekraïne. De inflatiedruk is echter breed gedragen, wat betekent dat ook andere sectoren inmiddels bijdragen aan de prijsstijgingen. De centraal bankier wees ook op de kerninflatie, die in juli uitkwam op 4,0 procent.

"Het is onrealistisch om aan te nemen dat de kerninflatie heeft gepiekt", aldus Knot.

Hij vindt het opvallend dat ook de markten er inmiddels vanuit gaan dat de inflatie in de eurozone later zal pieken dan eerder gedacht, mogelijk pas in het eerste kwartaal van 2023.

En Knot ziet bovendien nog opwaartse risico's voor de ontwikkeling van de inflatie, waaronder de hogere voedsel- en energieprijzen die hardnekkiger blijken dan verwacht, ook omdat een einde aan de oorlog in Oekraïne niet in zicht is. Andere risico's zijn een verdere devaluatie van de euro ten opzichte van de dollar, het risico van een forse looninflatie en het begrotingsbeleid van eurozonelanden.

"Wat betreft het monetaire beleid [van de ECB] wil ik benadrukken dat de verbreding en verdieping van ons inflatieprobleem de noodzaak met zich meebrengt om krachtig op te treden", aldus Knot.

"Een snelle normalisering van de rentes is een essentiële eerste fase en een zekere ‘front-loading’ mag niet worden uitgesloten", zei de centraal bankier, waarmee hij doelt op het naar voren halen van renteverhogingen. Hiermee lijkt hij te hinten op een verhoging van 75 basispunten in september, nadat de ECB de rente eind juli met 50 basispunten verhoogde.

Over de neutrale rente bestaat nog veel onzekerheid en ook "over de vraag of een neutraal tarief voldoende zal zijn om de inflatie weer rond de 2 procent te krijgen", aldus Knot.

Dit betekent dat het rentepad en het eindpunt waarop de beleidsrente uit gaat komen onzeker blijven, volgens de DNB-president.

Daarom moet de ECB bij zijn rentebesluiten "meer gewicht toekennen aan de werkelijke onderliggende inflatiedynamiek. Dat houdt ook in dat we onze besluiten per vergadering zullen blijven nemen", aldus Knot, die ook vindt dat onderdeel van de normalisatie moet zijn dat de ECB de eigen balans verkleint.