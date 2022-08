Minder omzet en resultaat voor Best Buy Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Best Buy heeft ondanks een daling van zowel de omzet als het resultaat, het wel beter gedaan dan analisten hadden verwacht. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse elektronicaretailer. De omzet daalde in het tweede kwartaal, dat eindigde op 30 juli, op jaarbasis van 11,8 miljard dollar naar 10,3 miljard dollar. De verwachting van analisten lag op een omzet van net iets minder dan 10,3 miljard dollar. Op vergelijkbare basis daalde de omzet van Best Buy met 12,1 procent. Vorig jaar was er juist nog een plus van 19,6 procent. De online-verkopen in de Amerikaanse thuismarkt daalden op vergelijkbare basis met 14,7 procent. De online-verkopen zijn goed voor 31 procent van de inkomsten in Amerika. De nettowinst halveerde ruimschoots van 734 miljoen naar 306 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel daalde van 2,98 naar 1,54 dollar. De verwachting van analisten lag op 1,27 dollar. Outlook Best Buy handhaafde de outlook voor heel het jaar, die bij de bekendmaking van de resultaten over het eerste kwartaal nog werd verlaagd, en vervolgens eind juli nogmaals. Best Buy verwacht een daling van de vergelijkbare omzet met circa 11 procent dit jaar. Het aandeel Best Buy noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 2,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.