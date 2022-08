Futures voorspellen hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. Rond lunchtijd stijgen de futures op de S&P 500 zo'n 0,9 procent. Maandag stonden de indexen in New York onder druk en waarde het rentespook net als voor het weekend rond. De obligatierentes stegen. "Recessie is de grootste zorg voor veel handelaren en beleggers, aangezien centrale banken over de hele wereld agressiever zijn geworden met betrekking tot hun monetair beleid", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, maakte vrijdag duidelijk dat de Fed vastbesloten is om het monetaire beleid agressief door te zetten, aldus Aslam. Dinsdag dalen de Amerikaanse rentes. De tienjaarsrente noteert op 3,07 en de tweejarige variant op 3,42 procent. Op macro-economisch vlak is er dinsdag aandacht voor de Amerikaanse huizenprijzen, vacatures en het consumentenvertrouwen. De euro/dollar handelt rond lunchtijd op 1,0043. WTI-olie kost 95,50 dollar en is daarmee 1,5 procent goedkoper dan maandag. Bedrijfsnieuws Baidu heeft in het tweede kwartaal van 2022 weer zwarte cijfers geschreven, waarmee het de impact van de coronacrisis in China duidelijk wist af te schudden. De resultaten van de Chinese zoekmachine waren ook beter dan verwacht, waardoor het aandeel voorbeurs zo'n 2 procent stijgt. Aandelen Twitter lijken 3 procent lager te gaan openen. Elon Musk heeft Twitter formeel laten weten dat hij het overnameproces formeel heeft beëindigd. Verder heeft Musk klokkenluider Peiter Zatko gedagvaard als getuige in de overnamerechtszaak. Zatko is het voormalige hoofd van de beveiliging van Twitter en deed recent een boekje open over de tekortkomingen van het social mediabedrijf. Zo zou Twitter bots en nepaccounts niet goed aanpakken en schendt het bedrijf de privacyregels. Retailer Big Lots stijgt voorbeurs 2,5 procent na beter dan verwachte cijfers. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten. De S&P 500 daalde 0,7 procent op 4.030,61 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent en eindigde op 32.098,99 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager bij een stand van 12.017,67 punten. Bron: ABM Financial News

