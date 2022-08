Musk beëindigt officieel overnameproces Twitter Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft Twitter formeel laten weten dat hij de overname van het socialmediabedrijf heeft stopgezet. Dit blijkt uit een melding van Musk bij de Amerikaanse beurswaakhond de Securities and Exchange Commission. Uit de melding blijkt dat Musk de overname stopzet vanwege het gebrek aan informatieverstrekking door Twitter. Musk wilde vooral meer duidelijkheid hebben over het aantal spamaccounts bij Twitter, maar zegt onvoldoende medewerking te hebben gekregen van Twitter. Ook wees Musk in zijn opzegging naar klokkenluider Peiter Zatko, voormalig hoofd beveiliging bij Twitter. Zatko meldde recent onder meer dat Twitter copyrights schendt, het systeem erg kwetsbaar is en zich niet aan de privacyregels houdt. "Als dit waar is, dan toont dit aan dat Twitter de voorwaarden van de fusie-overeenkomst heeft geschonden", aldus de brief. En dat geeft volgens Musk het recht de overeenkomst op te zeggen. In tegenstelling tot Musk wil Twitter wel dat de overname doorgaat. Daarvoor is Twitter zelfs een rechtszaak gestart. Vorige week dagvaardde Musk nog oprichter Jack Dorsey van Twitter om inzicht te krijgen in de spamaccounts. Ook wil hij zo meer duidelijkheid krijgen hoe Twitter verdient aan zijn actieve gebruikers. Inmiddels is ook Zatko door Musk gedagvaard. Met de overname van Twitter is 44 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Twitter daalt dinsdag voorbeurs ruim 2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.