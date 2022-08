Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, nu de markt de heldere stellingname van de Federal Reserve heeft geabsorbeerd. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,8 procent op 425,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,9 procent naar 13.146,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,1 procent met een stand van 6.289,58 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,1 procent naar 7.435,43 punten. "Koopjesjagers melden zich alweer snel", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. In de afgelopen dagen stonden de beurzen juist flink onder druk, na de havikachtige speech van Fed-voorzitter Jerome Powell afgelopen vrijdag in Jackson Hole. "Het kwartje is eindelijk gevallen dat de Federal Reserve bereid is een recessie te riskeren om de inflatie onder controle te krijgen", zo concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De boodschap van Powell afgelopen vrijdag kon niet duidelijker zijn." "Beleggers beseffen zich langzaam dat het ideale scenario van renteverlagingen in 2023 te optimistisch is en dat de rentes voorlopig hoger zullen blijven." Hoewel er vanochtend signalen zijn dat de aandelenmarkten stabiliseren, zal de druk op de beurzen volgens analisten van SEB dan ook nog wel even aanhouden na de havikachtige houding van niet alleen de Fed, maar ook van de ECB. "De aandacht is nu gericht op het Amerikaanse banenrapport van vrijdag, waarin tekenen van een oververhitte arbeidsmarkt de kans vergroten op meer renteverhogingen", aldus SEB. Olie noteerde dinsdag lager. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het rood op 95,50 dollar, terwijl voor een november-future Brent 101,17 dollar werd betaald, een daling van 1,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0032. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9989 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 0,9999 op de borden.



Bedrijfsnieuws Het Franse energiebedrijf Engie zegt door de Russische gasleverancier Gazprom per direct nog minder gas geleverd te krijgen. Volgens Engie houdt deze verlaging verband met een geschil over contracten. De koers van het aandeel Engie noteerde 1,2 procent hoger. In Parijs noteerden vijf hoofdaandelen lager. Van de winnaars noteerde het aandeel BNP Paribas de meeste koerswinst met 2,9 procent. In Frankfurt noteerden van de koersen van de hoofdaandelen er zeven onder de slotnoteringen van maandag, waaronder die van RWE met een verlies van 3 procent. Het aandeel Deutsche Bank noteerde een koerswinst van 2,9 procent en van Bayer van 3,7 procent, die daarmee de lijst van plussen aanvoerden. Koplopers vandaag zijn de halfgeleiders. In Frankfurt won de koers van het aandeel Infineon 4,5 procent en in Parijs steeg de koers van het aandeel STMicroelectronics 2,1 procent. In Amsterdam liepen de koersen van de aandelen van Besi en ASMI respectievelijk 4,5 en 3,3 procent op.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,9 procent in het groen. De S&P 500 daalde maandag 0,7 procent op 4.030,61 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent en eindigde op 32.098,99 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager bij een stand van 12.017,67 punten. Bron: ABM Financial News

