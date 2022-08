Valuta: euro relatief laag genoteerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rondom pariteit in een relatief smalle bandbreedte van 0,9950 tot 1,0000 en op een relatief laag niveau, gezien de recente uitspraken van Klaas Knot, de voorzitter van de De Nederlandsche Bank, vorige week.

"In zeker zin blijft de euro vooral laag vanwege de behoefte aan veiligheid", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Zonder die behoefte zou de euro naar ons idee hoger staan", aldus Van der Meer.

Met het optreden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve afgelopen vrijdag verschuift de aandacht van de markt zich naar de Amerikaanse banendata die deze week naar buiten komen, met eerst vandaag de vacatures, donderdag de wekelijkse steunaanvragen en vrijdag de banengroei in augustus.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone kwam in augustus in de definitieve meting uit op 24,9 negatief en dat is gelijk aan het voorlopige cijfer. In juli noteerde het vertrouwen op 27,0 negatief vastgesteld, een historisch dieptepunt.

Vanmiddag volgt in Duitsland de inflatie over augustus in een voorlopige meting. De raming daarvoor ligt op 0,3 procent op maandbasis en 7,8 procent op jaarbasis. In juli lag de inflatie op maandbasis op 0,9 procent en op jaarbasis op 7,5 procent.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht uit naar de huizenprijzen in juni, de vacaturestand in juli en het consumentenvertrouwen in augustus zoals dat wordt gemeten door onderzoeksbureau The Conference Board.

Spreker van belang is vandaag de voorzitter van de Fed van New York John Williams.

De euro noteerde dinsdag 0,4 procent hoger op 1,0035 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8545 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,3 procent en noteerde op 1,1741 dollar.